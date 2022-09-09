"الديوان": تنفيذ ورش مستخدمي النظم المتكاملة الاثنين المقبل



لا توجّه لدى الحكومة لتقسيم الدوام الرسمي إلى فترتين

مريم بندق

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة لتقسيم الدوام الرسمي للموظفين إلى فترتين صباحية ومسائية. وأوضحت أنه لم يتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم الدوام إلى فترتين. وعلى صعيد توظيف الخريجين، بينت ان هناك عدة حلول، منها التوظيف في تخصصاتهم أو أخرى مماثلة، أي قريبة من التخصصات الفعلية وهو ما يعرف بالدمج، ولا يوجد ما يمنع القبول في أي جهة حكومية حسب الاحتياج.

"الديوان": تنفيذ ورش مستخدمي النظم المتكاملة الاثنين المقبل

أعلن ديوان الخدمة المدنية‬⁩ عن بدء تنفيذ خطة الورش التدريبية لمستخدمي النظم المتكاملة بالجهات الحكومية للموسم ‏(٢٠٢٢-٢٠٢٣) وذلك اعتباراً من الاثنين المقبل وللإطلاع على خطة الورش ‏التدريبية يرجى مسح الباركود، وأما الراغبين بالمشاركة عليهم استكمال التسجيل لدى جهة عملهم .

لا توجّه لدى الحكومة لتقسيم الدوام الرسمي إلى فترتين

علمت " الأنباء" من مصادر مطلعة أنه لا يوجد توجّه لدى الحكومة لتقسيم الدوام الرسمي للموظفين إلى فترتين صباحية ومسائية.