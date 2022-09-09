أسامة دياب



قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية».



وأضافت لويس في تصريحات صحافية «لقد تعهدت جلالتها بتكريس حياتها كلها لخدمة دول الكومنويلث حتى قبل أن تصبح ملكة في عيد ميلادها الحادي والعشرين، وقد حافظت على هذا الوعد على مدار 75 عاما، وعملت بكرامة وحكمة كبيرين».



وتابعت: «حظي الكثير منا هذا العام بفرصة الاحتفال باليوبيل البلاتيني لصاحبة الجلالة، وهو إنجاز فريد بين ملوك بريطانيا. وكانت التهاني الحارة والكلمات الطيبة التي تلقيتها نيابة عن جلالة الملكة رائعة وتعكس الولاء والاحترام الهائل الذي شعرت به تجاه جلالة الملكة هنا في الكويت. لاتزال زيارة الملكة إليزابيث للكويت عام 1979 تحمل الكثير من الذكريات السعيدة».



ولفتت لويس الى إن «وفاتها تمثل حقا نهاية حقبة من الزمن. سنتذكرها لتفانيها المخلص لبلدها، ولثباتها في عالم سريع التغير ولأنها أفضل سفيرة حظيت بها المملكة المتحدة على الإطلاق».