تشارك "جمعية الناشرين الإماراتيين" في الدورة الحادية والعشرين من "معرض عمان الدولي للكتاب 2022"، الذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة، بتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

وتتيح الجمعية لجمهور المعرض عبر مشروعها الرائد "منصة" فرصة الاطلاع على إصدارات 33 دار نشر إماراتية، ضمن جهودها في التعريف بحركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات، وتحقيقا لسعيها في تمكين أعضائها من المشاركة في معارض الكتاب الدولية.

وتعرض الجمعية 309 عناوين جديدة في مختلف أصناف الأدب والفكر والحقول العلمية والمعرفية ومجال الترجمة، بإجمالي 2747 كتاباً، تشتمل كذلك على إصدارات للأطفال واليافعين، ووتعكس تنوع اهتمامات وتخصصات الناشرين الإماراتيين وسعيهم إلى توفير ما يتناسب مع اهتمامات القراء من كافة الفئات العمرية.

وخلال افتتاحها للمعرض أشادت وزيرة الثقافة الأردنية د.هيفاء النجار بمشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين وحرصها على تمكين الناشر الإماراتي من تسويق الإصدارات الإماراتية في المحافل الدولية، ومن ضمنها المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب وتعريف جمهور القراء في الأردن على تطور حركة النشر في الإمارات.

ويحظى جناح الجمعية في المعرض بإقبال الزوار من مختلف الفئات، وخاصة من عدد من الناشرين العرب الذين اطلعوا على إصدارات دور النشر المشاركة عبر "منصة"، وأبدوا إعجابهم بالمبادرة التي توفر مظلة لمشاركة الناشرين الإماراتيين وإبراز دورهم في تقديم إضافة نوعية إلى ساحة النشر في الإمارات والعالم العربي.

وفي تصريحه حول مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض، قال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس:"تمثل مشاركة الجمعية في معرض عمان الدولي للكتاب امتدادا لجهودنا الدائمة في التعريف بالكتاب الإماراتي وتأكيداً للصلة الثقافية والطموحات المشتركة للناشرين في الإمارات والمنطقة العربية، من أجل الوصول بالكتاب العربي إلى آفاق جديدة تحقق المزيد من التحفيز على القراءة وتلبية اهتمامات القراء المتنوعة".

وتشارك من خلال مشروع "منصة" في معرض عمّان الدولي للكتاب 33 دار نشر من أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، تضم كلاً من منشورات القاسمي، التفرد، مكارم، بيبليوسيميا، بيت الكتّاب، هماليل، الظبي، نور، بوابة الكتاب، المحيط، الرمسة، العنوان، سيل، السعادة، مدار، صديقات، دريم وورك، حروف، الريادة، نبض القلم، ابن العربي، قصة، سيف الجابري، قصص كيوي، بابلون بوك لاند، لؤلؤ، عشتار، أوراق، منشورات غاف، سيدة الحكايات، سعاد صليبي، السيف، التخيل للإعلام.