الحساني: المعرض فرصة للقاء الناشرين العرب والأجانب ودعوتهم للمشاركة في فعاليات الشارقة الثقافية

يوسف غانم

انطلاقا من الحرص على التواجد في الفعاليات الثقافية وضمن رؤيتها تجاه تعزيز التواصل بين صناعة المعرفة والكتاب الإماراتي ونظيره العربي، تشارك "هيئة الشارقة للكتاب" في فعاليات الدورة الـ 21 من "معرض عمّان الدولي للكتاب"، الذي يرفع هذا العام شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ويستمر حتى 10 الجاري.

وتستعرض الهيئة في جناحها، تجربة الشارقة في الاستثمار بقطاع النشر، وبناء مجتمع المعرفة والنهوض بأجيال مدركة لأهمية الكتاب بتحقيق تطلعات بلدانها، حيث قدمت رؤية "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، بوصفه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر في 2021، وكشفت أمام 400 ناشر عربي وأجنبي، من 22 دولة الخدمات والتسهيلات النوعيّة التي تتيحها "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر".

وتسلط الهيئة الضوء على جهودها الرامية لإحداث نقلات نوعية في قطاع النشر، إذ تقدم رؤية وأهداف "وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية"، التي تتطلع من خلالها إلى توفير فرص جديدة أمام الناشرين والكتاب لتحقيق حضور عربي وعالمي أكبر، يثري الحراك الثقافي العربي ويفتح المجال أمام الكتاب لترجمة مؤلفاتهم، وتحويلها إلى أعمال إبداعية مرئية ومسموعة، وضمان انتشارها وتوزيعها على نطاق أوسع.

وشهد جناح الهيئة زيارة وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، التي التقت بممثلي الهيئة وتسلمت منهم نسخةً من كتاب صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان "محاكم التفتيش"، واطلعت على جهود الشارقة في النهوض بصناعة الكتاب وتطوير آليات نشر مصادر المعرفة، وتشجيع ثقافة القراءة ودعم صناعة النشر في العالم العربي.

وفي تصريحه حول مشاركة الهيئة في المعرض، قال مسؤول قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني: "تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في معرض عمّان الدولي للكتاب إلى تعزيز أثر وقوة مشروع الشارقة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بوصفه نموذجاً ملهماً ورائداً في المنطقة العربية، بالإضافة إلى ترسيخ دور الكتاب والمعرفة كعناصر محورية على طريق تنمية المجتمع ونهضة أبنائه، إلى جانب إلى أن المعرض يمثل فرصة للقاء الناشرين العرب والأجانب، ودعوتهم للمشاركة في أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الشارقة".