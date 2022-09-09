ردًا على ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أجهزة الكشف بالمنافذ الجمركية تحت إدارة شركات خاصة وحرصًا من الإدارة العامة للجمارك على توضيح أعمالها، تؤكد الجمارك أن أجهزة الكشف في جميع المنافذ الجمركية تعمل تحت إشراف وتواجد مفتشي الإدارة العامة للجمارك، الذين يتم تدريبهم على التعامل مع الأجهزة وكيفية قراءة الكثافات فيها للكشف عن المواد الممنوعة، ويتم عمل دورات تخصصية بصورة مستمرة للمفتشين على فترات متفاوتة، إضافة إلى حرص الإدارة على إجراءات التفتيش ومساءلة كل من يخالف تعليمات الإدارة بعدم الالتزام بالتواجد على أجهزة التفتيش.

هذا، وتدعو الإدارة العامة للجمارك أي شخص لديه ملاحظة أو اقتراح أو شكوى حيال عدم التزام البعض بالتعليمات، بالتواصل على رقم الواتساب ( 24955666 ) حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة.