ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد أصدر قرارا إداريا بغلق 45 قسيمة سكراب في منطقة جنوب أمغرة حولت الى منشآت تخزينية دون توافر شروط السلامة والوقاية من الحريق بعد انتهاء فترة الاخطارات والانذارات الممنوحة لها لازالة المخالفات.

وتهيب ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأصحاب القسائم إلى الالتزام بشروط السلامة والوقاية من الحريق واستخراج تراخيص الإطفاء لتلافي الاجراءات القانونية التي ستتخذ ضد المخالفين حماية للأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي.