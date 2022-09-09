رأى «حزب القوات اللبنانية» انه مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، يجب توقع لجوء العهد إلى إجراءات ومواقف وقرارات وخطوات غير منتظرة، كل الهدف منها تسوية أوضاع وملفات جماعة هذا الفريق قبل ان يخرج رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري ويفقد القوة والقدرة والصلاحية على معالجة هذه الملفات.

وقالت «القوات» في بيان تلقت «الأنباء» نسخة عنه: ان ما حدث مع قرار وزير العدل هنري خوري بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار، يندرج في هذا السياق بالذات لجهة الإفساح في المجال أمام إطلاق سراح عدد من الموقوفين العونيين في ملف المرفأ وعلى رأسهم مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر المحسوب على رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان: بالتوازي مع الخطوات التي لجأ ويلجأ إليها لتهريب ما أمكنه من قرارات قبل فقدانه الصلاحية الدستورية، عمد عون منذ فترة إلى اتخاذ عدة مواقف كل الهدف منها توجيه رسالة إلى حليفه «حزب الله» فحواها القول له «لا بديل لك عني بتغطية دورك وسلاحك»، إذ عندما أطلق السيد حسن نصرالله مسيراته وتهديداته بالحرب مع إسرائيل في منتصف يوليو الماضي تفرد النائب جبران باسيل بملاقاته.

ولفتت «القوات» الى ان: باسيل هدفه استرضاء «حزب الله» وان يظهر له بأنه الأقدر على مواجهة أخصامه وتغطية سلاحه ودوره، ولا يبدو انه اكتفى بتذكير الحزب بخدماته، بل ذهب بالتوازي باتجاه استرضاء دمشق من أجل ان يضمن دعمه رئاسيا من كل مكونات محور الممانعة، وهذا ما يفسر أن لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي طالبت على لسان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة بعودة سورية الى الجامعة العربية، وذلك مع اقتراب موعد القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل.

واعتبرت «القوات» ان «موقف بو حبيب لا يمثل لبنان ولا معظم الشعب اللبناني الذي عانى ومازال من النظام السوري وارتكاباته بحق اللبنانيين على مدى عقود، وكان الأجدى لو عين وزيرا أصيلا للخارجية في سورية» وفقا لما أعلنه د.سمير جعجع، حيث ان هذا الفريق وضع نفسه منفذا للمصالح الإيرانية والبعثية على حساب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني، وكل ذلك بهدف أوحد هو رئاسة الجمهورية التي في سبيلها دمر المنطقة الحرة وأسقط الجمهورية الأولى وأوصل البلد إلى الكوارث والمأساة في عهده الثاني، ويبدو ان «الشر» لقدام بعدما أعلن النائب باسيل الويل والثبور في حال عدم تأليف حكومة جديدة، وبعدما أعاد الرئيس عون التأكيد، بأن خطوته التالية جاهزة في حال استمرار حكومة تصريف الأعمال، والمعادلة العونية لا تتبدل مع العمر ولا الزمن: إما مصالحي السلطوية وإما الخراب.