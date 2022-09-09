أصدر محافظ حلب حسين دياب أمس، قرارا بتشكيل لجنة مهمتها الكشف عن ملابسات انهيار مبنى في حي الفردوس القديم أمس الأول، والذي ذهب ضحيته 11 شخصا على الأقل، وجرى الانتهاء من رفع أنقاضه الساعة الثانية فجر أمس.

وطلب المحافظ أن تقدم اللجنة تقريرها اللازم مع المقترحات المناسبة خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وهي تتألف من عدد من الفنيين من الأمانة العامة لمحافظة حلب ومجلس المدينة ونقابة المهندسين والخدمات الفنية. وكلفها ببيان أسباب انهيار البناء المؤلف من 5 طوابق وتحديد عمره، وكل الملابسات المتعلقة به من وثائق وملف تفتيشي.

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا انهيار البناء، المشيد حديثا، 11 شخصا بينهم 7 نساء و3 أطفال ورجل ستيني، بينما تم إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى شيد العام الماضي بشكل مخالف على يد من أسمتهم «تجار المخالفات»، مشيرة على أن عائلتين كانتا تقيمان في المبنى. وإلى جانب الضحايا الـ 11، سقط عدد كبير من الجرحى، نظرا لوجود مجموعة من الضيوف كانوا مدعوين في منزل إحدى العائلتين، ما رفع من الحصيلة بشكل أكبر.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن عضو في المكتب التنفيذي للمحافظة أن عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض المرفوعة تواصلت امس بحثا عن جثتين لشخصين داخلها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن البناء مخالف، وبحسب رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي فإن «سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية»، وأنه «مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار» خلال المعارك التي شهدتها المنطقة أثناء الحرب.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «الحي تعرض لقصف سابق بالبراميل المتفجرة والصواريخ المظلية» عام 2016 قبل أن تسيطر عليه قوات الحكومة. وتعيش عائلات ضمن آلاف الأبنية السكنية الآيلة للسقوط، نتيجة تعرضها لقصف وغارات جوية حينما كانت تحت سيطرة المعارضة، ولا تزال تلك المساكن مأوى للفقراء والذين دمرت بيوتهم ولا يجدون سبيلا لسكن بيوت مناسبة نظرا لصعوبة الظروف المعيشية.