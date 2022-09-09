قدم السفير سامي الزمانان نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى اليابان والتي تسلمها نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري.

وقالت سفارة الكويت في طوكيو في بيان اليوم الجمعة إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تطوير علاقات الشراكة والصداقة المتميزة بين الكويت واليابان.

وأكد السفير الزمانان بذله قصارى جهوده لتعزيز الروابط المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين على مختلف المستويات انطلاقا من الثقة السامية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتوطيد علاقات الكويت مع مختلف الدول الصديقة.