منحت فرنسا اليوم الجمعة الشيخة انتصار سالم العلي وسام جوقة الشرف برتبة فارس تقديرا لدعمها لضحايا الحروب وتكريما لما تقوم به من أعمال تخدم المجتمع.

وقلد عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان استروسي الشيخة انتصار سالم العلي الوسام الذي يوصف بأنه أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية وأحد الأوسمة الأكثر شهرة في العالم على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الأول لمنصة «الديوان العالمي» حول الأمن الأزرق والأخضر الذي يقام في مدينة نيس جنوبي فرنسا.

وقالت الشيخة انتصار سالم العلي وهي رئيسة مؤسسة انتصار الخيرية في تصريح لـ «كونا» إن الوسام الذي تقلدته جاء تكريما في ضوء اهتمام السلطات الفرنسية بدورها الواضح في خدمة الشباب والتعليم في الكويت من خلال «مبادرة النوير» و«برنامج بريق».

وأضافت: يشرفني أن عملي الذي دام عقودا كرائدة أعمال ومؤلفة ومنتجة أفلام وكاتبة عمود في مجالات التعليم والتمكين الذاتي للمرأة والإيجابية وبناء السلام قد تم الاعتراف به اليوم وتقديره من قبل فرنسا، وفخورة بأنني اليوم أستطيع أن أقدم مساهمة متواضعة في هذا التقليد الكويتي بإقامة روابط قوية مع العالم وفي هذه الحالة مع فرنسا العزيزة على قلبي بقيمها الراسخة كالحرية والمساواة والأخوة، مؤكدة ان هذا التكريم يمنحها الدافع القوي لمواصلة عملها في خدمة المجتمع.

يذكر أن هذا هو أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية وأحد الأوسمة الأكثر شهرة في العالم ويتم تسليمه للمستحقين له نيابة عن الرئيس كمكافأة للشخصيات الأكثر استحقاقا في مختلف المجالات.

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الأول لمنصة الديوان العالمي حول الأمن الأزرق والأخضر أمس الخميس لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والبيئي في منطقة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط.