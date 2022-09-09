يرصد هذا التقرير النساء اللواتي يتولين حاليا مناصب رئيسة وزراء او رئيسة دولة (خارج إطار الملكية) في أوروبا بعد تعيين ليز تراس مؤخرا على رأس الحكومة البريطانية.

٭ بريطانيا: تعد المحافظة ليز تراس ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في بريطانيا بعد مارغريت تاتشر التي تولت السلطة بين 1979 و1990 وتيريزا ماي (2016-2019).

٭ المفوضية الأوروبية: أصبحت الألمانية أورسولا فون دير لايين أصبحت في ديسمبر2021 أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية.

٭ اسكتلندا: تشغل نيكولا ستورجن منذ نوفمبر 2014 منصب رئيسة الوزراء في اسكتلندا.

٭ فرنسا: تولت اليزابيث بورن منصب رئيسة الوزراء منذ 16 مايو 2022 وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، بعد 30 عاما على إيديث كريسون.

٭ اليونان: القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو التي انتخبت في يناير 2020 رئيسة لليونان، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الفخري عموما. وسبق ان كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة أعلى محكمة في اليونان في اكتوبر 2018.

٭ السويد: أصبحت الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا اندرسون أول رئيسة وزراء للبلاد في نوفمبر 2021 في ظروف غير اعتيادية. فبعد سبع ساعات على انتخابها، اضطرت للاستقالة من دون ان تكون تولت مهامها رسميا بعد هزيمة بشأن موازنتها وانسحاب وزراء من حزب داعم للبيئة من الحكومة. وبعد أربعة أيام، انتخبها البرلمان مجددا رئيسة للوزراء.

٭ الدنمارك: بعدما فازت في الانتخابات التشريعية، شكلت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين ميتي فريديريكسن حكومتها في يونيو 2019 لتصبح في سن 41 عاما أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

٭ فنلندا: أصبحت الاشتراكية الديموقراطية سانا ماران في 10 ديسمبر 2019 في سن 34 عاما أصغر رئيسة حكومة تتولى مثل هذا المنصب في العالم.

٭ آيسلندا: أصبحت كاترين ياكوبسدوتير في نوفمبر 2017 ثاني امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء.

٭ استونيا: باتت كايا كالاس في يناير 2021 أول رئيسة حكومة في استونيا. وسبقها والدها سيم كالاس في منصب رئيس الوزراء (2002-2004).

٭ ليتوانيا: تتولى المستقلة انغريدا سيمونيتي منصب رئيسة الوزراء منذ ديسمبر 2020 اثر تعيينها من قبل حزب «المحافظين» بعد الانتخابات التشريعية.

٭ سلوڤاكيا: تولت المحامية الليبرالية والناشطة في محاربة الفساد سوزانا كابوتوفا مهامها في 15 يونيو 2019 لتصبح أول امرأة تفوز بالرئاسة السلوفاكية.

٭ المجر: أصبحت كاتالين نوفاك في مارس 2022 أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد، وهو منصب فخري في المجر.

٭ جورجيا: الديبلوماسية الفرنسية السابقة سالومي زورابيشفيلي التي انتخبت في نوفمبر 2018 هي أول امرأة تتولى الرئاسة في جورجيا.

٭ صربيا: عينت آنا برنابيتش في يونيو 2017 رئيسة للوزراء، في قرار تاريخي في هذا البلد التقليدي، ثم مددت مهامها مرتين.

٭ كوسوڤو: انتخبت الخبيرة القانونية الإصلاحية فيوسا عثماني رئيسة للبلاد في ابريل 2021.

٭ مولدافيا: انتخبت مايا ساندو في نوفمبر 2020 لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في مولدافيا حيث تشغل امرأة أيضا منصب رئيسة الوزراء هي ناتاليا غافريليتا.