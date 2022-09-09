اندلع القتال مجددا حول حدود منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار المعلن في مارس 2022، في خطوة يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالتسبب فيها، وإعادة إشعال الحرب التي اندلعت في نوفمبر 2020 عندما استولت قوات تيغراي على قواعد عسكرية في أنحاء المنطقة.

وظل حزب «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، الذي يسيطر على المنطقة، مهيمنا على الحكومة الإثيوبية لثلاثة عقود تقريبا حتى تم تعيين رئيس الوزراء آبي أحمد في عام 2018 الذي يتهمه الحزب بجعل السلطة مركزية على حساب الأقاليم، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

ماذا حدث لمحادثات السلام

أيدت دول أجنبية محادثات السلام التي قادها مبعوث الاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانغو. وأعلن الجانبان في يونيو الماضي أنهما عينا ممثلين لهما في المحادثات. وقالت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إنه تم عقد اجتماعين في الخارج، وهو ما لم تؤكده الحكومة. وبدد تجدد القتال آمال السلام تلك.

وبعد قتال دام أزهق أرواح الآلاف ودمر البنية التحتية وشرد عشرات الآلاف، استغل كلا الجانبين حالة الهدوء لإعادة تنظيم الصفوف على ما يبدو. وخرجت تقارير من تيغراي تتحدث عن تجنيد إجباري وسجن الآباء أو الزوجات حال الامتناع عن الانضمام.

كما تحدث سكان حول المناطق التي اندلع فيها القتال إن تحركات المسلحين وأفراد القوات الحكومية زادت في الأيام السابقة للاشتباكات. وتعهد الجيش الإثيوبي باتخاذ إجراء قانوني مع كل من ينقل «معلومات أو شائعات غير مناسبة».

ما المشاكل؟

أرادت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» إعادة الخدمات المدنية الأساسية إلى الإقليم قبل بدء أي محادثات سلام جادة، وهو طلب أيده مبعوثون أميركيون وأوروبيون. ولا تزال الخدمات المصرفية والاتصالات الهاتفية متوقفة في تيغراي منذ انسحاب جنود إثيوبيا وإريتريا من معظم مناطق الإقليم قبل أكثر من عام.

وأتاح وقف إطلاق النار دخول قوافل اغاثة كبيرة إلى تيغراي مرة أخرى في أبريل 2022.

لكن حتى بعد ذلك التاريخ، تكابد فرق الإغاثة المشاق لتوزيع المواد الغذائية لأنها لم تتمكن من جلب سوى أقل من 20% من الوقود اللازم. كما يوجد نقص في الأدوية. ويتفاقم سوء التغذية مع ارتفاع نسبة من هم في فقر «مدقع» من 37% من السكان في يناير إلى 47% في أغسطس المنصرم.

ماذا بعد؟

يدور قتال إلى الجنوب من اقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي وقوات متحالفة معه من إقليم أمهرة من جهة وبين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من جهة أخرى. ونفذت حكومة اديس أبابا ضربات جوية في «مقلي» عاصمة تيغراي. وتفجر القتال أيضا في الغرب، في منطقة تتنازعها تيغراي وأمهرة. كما وردت تقارير عن قصف عبر الحدود قادم من إريتريا إلى الشمال. وقاتلت القوات الإريترية قبل ذلك إلى جانب الجنود الإثيوبيين أمام جبهة تحرير تيغراي.

وتحرص الحكومة الإثيوبية على الاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة المتنازع عليها لأسباب من بينها أنها تمنع وصول جبهة تحرير تيغراي إلى السودان الذي يمكن أن تستخدمه الجبهة كطريق لإعادة التزود بالأسلحة أو المجندين.