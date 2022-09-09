يتوقع خبراء أن يستمر توتر العلاقات بين باريس ولندن مع تولي ليز تراس رئاسة الحكومة البريطانية، بسبب قرب البلدين الجغرافي وتشابك مصالحهما وتعارضها في كثير من الأحيان.

ولم تخف تراس هذه التوترات من خلال ردها في اغسطس الماضي على ناشطين من حزبها طرحوا عليها سؤالا لمعرفة ما إذا كانت تعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعم بشدة للمشروع الأوروبي «كصديق او عدو» حين قالت إنها ستحكم عليه «وفقا لأفعاله».

ورد ماكرون بالقول إن «بريطانيا دولة صديقة وقوية وحليفة بغض النظر عمن يقودها، وأحيانا على الرغم من الأخطاء الصغيرة التي قد يرتكبونها في تصريحاتهم العامة».

وبعد فوز تراس برئاسة حزب المحافظين وتشكيلها الحكومة، أبدى ماكرون استعداده «للتمكن من العمل بين حلفاء وأصدقاء»، مشددا خصوصا على «التعاون في مجال الطاقة» بين البلدين.

لكن هناك العديد من الخلافات بين فرنسا وبريطانيا لاسيما إدارة ملفات ما بعد «بريكست» مثل صيد الأسماك أو إيرلندا الشمالية.

يرى السفير البريطاني السابق في باريس بيتر ريكتس أنه عبر خطابها «الحاد جدا حيال أوروبا وخصوصا حيال ماكرون» انما تتوجه تراس الى قاعدتها الناخبة بشكل أساسي.

ويقول «بسبب القرب الجغرافي وحركة التنقل الكبرى للاشخاص والبضائع، يمكن ان تحصل احتكاكات بشأن «بريكست» خصوصا بين بريطانيا وفرنسا».

وحوالى 55% من الشحن البري الذي خرج من بريطانيا في 2020 مر عبر العبارات او خط السكك الحديد بين دوفر البريطانية وكاليه الفرنسية بحسب البيانات الحكومية البريطانية.

وفي العام 2019، استقبلت فرنسا 12 مليون سائح بريطاني فيما قام 3.6 ملايين سائح فرنسي بزيارة بريطانيا بحسب الأرقام الرسمية في البلدين.

منذ العام 2020، أدت القيود الناجمة عن انتشار وباء «كوفيد-19» مضافة الى تغييرات في القواعد الناجمة عن «بريكست» الى حركة ازدحام كبرى في الشحن وصفوف انتظار طويلة على الحدود، نسبها المسؤولون السياسيون والصحف البريطانية في غالب الأحيان الى التصلب الفرنسي.

«ليست على المستوى»

وأضاف ريكتس «يمكننا أن نراهن على بقاء مستوى مرتفع من التوتر والاحتكاكات على الحدود» لاسيما بسبب دخول نظام أوروبي جديد هو «ايتياس» لمراقبة المسافرين المعفيين من تأشيرات دخول خلال إقاماتهم القصيرة في الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ السنة المقبلة.

هناك خلافات حدودية أيضا علنا بين الدولتين حول صيد الأسماك، وهو خلاف يبدو انه تمت تسويته حاليا، فضلا عن ملف الهجرة غير القانونية الى بريطانيا عبر المانش.

وتهدد لندن بانتظام بوقف مدفوعاتها البالغة سنويا عشرات ملايين اليورو الى باريس لمكافحة هذا العبور غير الشرعي حيث تجاوز عدد الاشخاص الذين قاموا بذلك هذه السنة 27 ألفا اي العدد المسجل تقريبا طيلة سنة 2021 (28.526).

في المقابل وعلى الساحة العالمية، يتخذ البلدان الكثير من المواقف المشتركة.

تقول جورجينا رايت الباحثة في معهد مونتاين في باريس إن العاصمتين «لا تتوصلان على الدوام الى الحلول نفسهما لكنهما تتشاركان الكثير من المواقف».

البلدان مرتبطان أيضا منذ 2010 بمعاهدات لانكستر هاوس التي كرست تعاونهما في مجال الدفاع خصوصا تطوير الصواريخ.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاثنين الماضي عبر إذاعة RTL أنها تأمل في «بداية جديدة في العلاقات الفرنسية البريطانية» معربة عن أسفها لأن العلاقات «وبسبب موقف بريطانيا من المسائل الأوروبية، ليست على مستوى الدور الذي يجب أن يقوم به بلدانا».

في الوقت الراهن، يبدو ان القادة البريطانيين يريدون خصوصا إثبات أن البلاد يمكن أن تتولى مكانتها كقوة أساسية على الساحة الدولية رغم «بريكست» تحت شعار «بريطانيا العالمية».

لكن رغبتهم في الظهور كأفضل حلفاء أوروبيين لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي تزعج فرنسا التي تأخذ عليهم نزع المصداقية عن موقفها المتمثل بابقاء الحوار مع موسكو خصوصا بسبب أزمة شراكة «اوكوس» في عام 2021، بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والتي أدت الى قيام كانبيرا بإلغاء عقد ضخم لشراء 12 غواصة فرنسية.

لكن جان-بيار مولني نائب مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية قال إن «قضية أوكوس»، تجسد مبدأ بريطانيا العالمية المطبق في آسيا وتندرج في إطار منطق «بريكست».

وأضاف مولني «الصعوبة الحقيقية هي أن بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، تلعب ضد الاتحاد الأوروبي» وهو لا يتوقع تغييرا على المدى القصير في ظل حكومة تراس.