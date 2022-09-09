بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما الخميس، فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامج الأيام المقبلة حتى جنازتها في كنيسة ويستمنستر في لندن.

أعد هذا البرنامج التاريخي لما بعد وفاة الملكة التي حكمت سبعين عاما وسبعة أشهر، بدقة منذ سنوات وتمت مراجعة هذه الخطة التي يعلن فيها ان «جسر لندن انهار» كناية عن وفاة الملكة. وأضيفت إليها عملية «يونيكورن» التي وضعت في حال وفاتها في اسكتلندا.

وحده الملك تشالز الثالث يمكنه وضع اللمسات الأخيرة على بعض النقاط، ولم يتم تأكيد أي شيء رسميا حتى الآن.

لكن هذا ما يفترض أن يجري حسب خبراء ووسائل الإعلام البريطانية:

- الجمعة 9 سبتمبر:

عودة جثمان الملكة الى لندن بما أنها توفيت في قصر بالمورال بشمال اسكتلندا. كما اعلن قصر باكينغهام أم الملك تشالز الثالث وزوجته كاميلا سيعودان إلى لندن بعدما أمضيا الليلة في بالمورال.

لقاء الملك تشالز برئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس التي ستكون بذلك قد التقت ملكين خلال أربعة أيام، وهذا يعد سابقة. فقد استقبلتها الملكة الثلاثاء وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة.

استكمال الملك تشالز التفاصيل الأخيرة للجنازة ومدة الحداد للعائلة الملكية التي اعلن الملك انها ستكون لمدة أسبوع بعد الجنازة.

سيكون يوم الجنازة يوم عطلة.

تنكيس الأعلام البريطانية ودق الأجراس في لندن واطلاق المدفعية 96 طلقة في ذكرى الملكة بعدد سنوات عمرها.

خطاب متلفز للملك الجديد تشالز الثالث.

مراسم دينية «مرتجلة» في كاتدرائية سانت بول في لندن بحضور رئيسة الوزراء وأعضاء الحكومة.

- السبت 10 سبتمبر

يجتمع مجلس الخلافة الذي يتألف من شخصيات مرموقة، صباحا في قصر سانت جيمس في لندن ويعلن أن تشالز أصبح ملكا.

سيتلى الإعلان من شرفة قصر سانت جيمس ثم ينقله أفراد من الحرس الخاص في عربات تجرها خيول لقراءته في ساحة الطرف الأغر «ترافلغار»، ثم في مبنى «رويال ايكستشنج» التجاري العريق.

البرلمان يعلن ولاءه للملك ويعبر عن تعازيه له.

الملك الجديد يستقبل رئيس الوزراء والوزراء بعد الظهر.

- الأحد 11 سبتمبر

ينقل نعش الملكة إلى قصر هوليرود هاوس المقر الرسمي للملك في اسكتلندا.

تعلن الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قدوم الملك الجديد.

- الاثنين 12 سبتمبر

موكب إلى كاتدرائية سانت جيلز في إدنبره. مراسم دينية لأفراد العائلة الملكية. يفترض أن يتمكن الجمهور من إلقاء النظرة الأخيرة على النعش.

يجتمع مجلسا البرلمان في لندن في قاعة ويستمنستر من أجل تأبين الملكة.

بعد ذلك، يفترض أن يغادر الملك لندن في جولة متوجها إلى اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

- الثلاثاء 13 سبتمبر

نعش الملكة ينقل جوا إلى لندن ثم إلى قصر باكنغهام.

- الأربعاء 14 سبتمبر

موكب في وسط لندن لنقل النعش من قصر باكينغهام إلى ويستمنستر.

تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر هول لأربعة أو خمسة أيام على قاعدة مغطاة بقماش أرجواني.

يمكن للجمهور زيارة القاعة 23 من أصل 24 ساعة يوميا. ويتوقع ان يحضر مئات الآلاف.

يفترض أن تأتي العائلة الملكية لتكريم الملكة الراحلة.

- الاثنين 19 سبتمبر

الموعد المرجح لجنازة الدولة في كاتدرائية ويستمنستر في لندن بحضور كبار الشخصيات الذي يتوقع قدومهم من جميع أنحاء العالم.

يفترض أن يصل النعش إلى الكاتدرائية تتبعه العائلة سيرا على الأقدام.

ستقف البلاد عندها دقيقتي صمت.

بعد المراسم، ستدفن الملكة في مراسم خاصة في كنيسة الملك جورج السادس في قلعة وندسور، وهي مبنى ملحق بالكنيسة الرئيسية.

وسيتم بعد ذلك نقل نعش زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي ليكون إلى جانبها.

أما عملية يونيكورن فتشمل تعليقا فوريا للأعمال في البرلمان الاسكتلندي حتى تتمكن السلطات من الاستعداد لجنازة رسمية.

وبعد وفاة الملكة في إسكتلندا، فإن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سانت جايلز تحولت الى نقاط الاتصال الرئيسية للصحافيين والجمهور.