انضمت الفنانة السورية جومانا مراد إلى قائمة أبطال فيلم «ع الزيرو»، للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في صيف العام المقبل.

والفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويؤدي فيه رمضان دور شخصية «دراجون»، ويشارك في البطولة: نيللي كريم، محمد مهران، والطفل منذر مهران، وتأتي مشاركة جومانا في الفيلم بعد اعتذار الفنانة إلهام شاهين.

ويشكل فيلم «ع الزيرو» عودة جومانا مراد للسينما رسميا، منذ مشاركتها في فيلم «الحفلة»، الذي قدمته عام 2013، من إخراج أحمد نادر جلال، وشاركها بطولته الفنان أحمد عز، على الرغم من تصوير دورها كضيفة شرف في فيلم «القصر الملعون»، مع دينا الشربيني، وأحمد داوود ومحمود عبدالمغني، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، إلا أن الفيلم لم يعرض بعد، رغم جاهزية عرضه منذ أكثر من عام.

وشاركت مراد في موسم رمضان 2021 بمسلسل «خيانة عهد»، بطولة يسرا، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وشارك فيه:

بير صبري، أروى جودة، وحلا شيحة، وحاز العمل وقت عرضه نسبة مشاهدة كبيرة، كما شاركت في مسلسل «زي القمر»، الذي عرض العام الماضي.