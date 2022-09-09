قالت المستثمرة الأمريكية "كاثي وود" إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يرتكب خطأ مع استمرار رفع معدلات الفائدة بقوة لوقف تسارع التضخم.

وذكرت رئيسة شركة "آرك إنفيست" في تغريدة عبر "تويتر"، أن التضخم في الولايات المتحدة يتحول سريعًا إلى انكماش للأسعار، ما يعني أن الفيدرالي من المرجح أن يتوقف عن سياسة رفع الفائدة في وقت أقرب من توقعات السوق.

وترى "وود" أن الاحتياطي الفيدرالي يركز بشكل مفرط على المؤشرات المتأخرات مثل التوظيف والتضخم الأساسي، بدلًا من المؤشرات الأسرع التي تظهر إشارات على انكماش الأسعار.

وأضافت: "مؤشرات التضخم الرئيسية مثل الذهب والنحاس تشير إلى مخاطر انكماش الأسعار، حتى أسعار النفط تراجعت بأكثر من 35% من ذروتها لتمحو معظم مكاسبها هذا العام".

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات منذ بداية العام الجاري لتصل إلى نطاق 2.25% و2.50%، مع توقعات بزيادة إضافية في وقت لاحق من هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس.

وسجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 8.5% في شهر يوليو الماضي، ليتباطأ من مستوى 9.1% المسجل في يونيو السابق له، وهو ما كان بمثابة أعلى مستوى منذ عام 1981.