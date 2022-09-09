قال مسؤول في بورصة موسكو، إن البورصة تعد خطة لبدء التداول بالروبية الهندية، لكن هناك "عقبات" معينة من جانب البنك المركزي الهندي.

وأضاف رئيس إدارة المبيعات للمنظمات غير الائتمانية، دانييل كورابليف، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بدء التداول "ليس بهذه البساطة" وقد لا يحدث هذا العام.

ولم يحدد كورابليف القضايا التي يجب حلها.

وأشار كورابليف إلى أن البورصة تعمل أيضا على بدء التداول بالدرهم الإماراتي، قائلا: "لسنا مستعدين لتحديد الموعد لكننا نعمل بنشاط كبير".

وبسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها بسبب غزوها أوكرانيا، تعمل روسيا بنشاط على تحويل التداول بالدولار واليورو إلى عملات دول تعتبرها "صديقة".

وكانت تقارير دولية، كشفت أن روسيا تدرس خطة لشراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من اليوان والعملات الصديقة الأخرى هذا العام لإبطاء ارتفاع الروبل.

ووفقا لتقرير حديث، تدرس موسكو اقتراح شراء ما يصل إلى 16 مليار يوان لخزينة الدولة خلال العام الجاري، حيث تسعى السلطات الروسية إلى شراء ما يصل إلى 3-4 مليارات دولار من اليوان في ورقة شهرية.

وبحسب النص المقترح الذي تم إعداده لاجتماع مسؤولي الحكومة والبنك المركزي الروسيين: "في الوضع الجديد، فإن تكديس احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للأزمات المستقبلية أمر بالغ الصعوبة وغير مناسب".

وفي المقابل أعلنت شركة "غازبروم" الروسية قبول مدفوعات الغاز من شركة CNPC Dai Houliang الصينية بالروبل والين في عقد طويل الأجل لمدة 30 عاما.