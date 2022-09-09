قال مسؤول حكومي كبير اليوم الجمعة، إن الهند قيدت صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد، بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسية منتجة للأرز.

حظرت السلطات صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوماً بنسبة 20% على صادرات درجات مختلفة من الأرز أمس الخميس، فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة.

قال سودهانشو باندي، أكبر موظف بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام في الهند، للصحافيين، إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38% منذ بداية العام، مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس لتبلغ 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.

وأضاف باندي: "كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في السنوات الأربع الماضية".

وقال أيضاً إن إنتاج الأرز في البلاد قد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات.

ارتفعت صادرات الأرز الهندية في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في نفس الفترة قبل عام.

يذكر أن الهند قررت في مايو الماضي، تقييد صادراتها من السكر في خطوة احترازية لحماية إمداداتها الغذائية، والحفاظ على استقرار الأسعار، بحسب وزارة الأغذية. وأتت الخطوة بعد أسبوع على حظر صادرات القمح.