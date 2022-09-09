عقدت جلسة مشتركة لمجلسي «العموم» و«اللوردات» خاصة في لندن الجمعة، لتأبين الملكة الراحلة اليزابيث الثانية، بحضور الحكومة البريطانية الجديد برئاسة ليز تراس.

وأشادت رئيسة الوزراء الجديدة بمناقب الملكة الراحلة، وقالت إن الملكة إليزابيث الثانية كرست حياتها لبلادها. وإنها «كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة». وأضافت: شهدنا حزنا عظيما لرحيل الملكة وتلقينا تعازي من كل أنحاء العالم.

وقالت: «بعد أن تحدثت مع الملك تشالز ملك البلاد الجديد مساء الخميس، وجدت أن لديه احساسا بالمسؤولية والرغبة في خدمة البلاد حتى في أثناء حزنه لوفاة والدته الملكة إليزابيث».

وأضافت تراس مخاطبة البرلمان «كنت ممتنة للتحدث إلى جلالة الملك الليلة الماضية وتقديم تعازي. حتى أثناء حزنه، فإن إحساسه بالواجب والرغبة في الخدمة واضح».