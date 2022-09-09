عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال تجري ممارسة لأعمال صيانة آلات تصوير مستندات المتنوعة للوزارة طبقا للشروط والمواصفات.

وأضافت المصادر أن آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة يوم الاثنين 3 أكتوبر المقبل، ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، لافتة الى أن مدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح مظاريف العطاءات والممارسة قابلة للتجزئة، ولا تقبل العروض البديلة.

ولفتت المصادر إلى أن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المعتمدة والمؤهلة لصيانة نوع من أنواع آلات التصوير الواردة بهذه الممارسة والمسجلة لدى الوزارة، وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2022 على أن يكون لديها خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات وتنفيذ عقدين مماثلين، احدهما حكومي.