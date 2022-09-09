عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة الإعلام طرحت ممارسة لشراء ونقل وتسليم الكتب والمطبوعات والاصدارات إلى المعارض الدولية وغيرها خارج الكويت طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة في وثائق الممارسة، وآخر موعد لتسليم العطاء للممارسة يوم الثلاثاء 20 سبتمبر.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة أن يكون كويتيا فردا أو شركة، وأن يكون مسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعقد اجتماع تمهيدي يوم الاثنين بمكتب مدير إدارة المعارض والإصدارات الإعلامية لمبنى الشويخ 2 للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة.