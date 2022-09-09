زادت نسبة البالغين في الولايات المتحدة الذين تلقوا علاجا للصحة النفسية طوال تفشي جائحة كوفيد-19، وفقا للبيانات التي نشرتها يوم الأربعاء المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قالت كاليوب هولينجو، اختصاصية علم الأمراض النفسية، إن ما يقرب من 22 بالمئة من البالغين حصلوا على علاج للصحة النفسية في عام 2021، ارتفاعا من حوالي 19 بالمئة في عام 2019، مضيفة أن هذه القفزة ربما تعود إلى مزيج من زيادة الحاجة للعلاج وتحسُن الحصول عليه.

بشكل عام، وجد تقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الزيادة في علاج الصحة النفسية كانت مدفوعة إلى حد كبير من قبل البالغين ممن تقل أعمارهم عن 45 عاما، حسبما ذكرت شبكة ((سي إن إن)) في تقريرها عن البيانات الصادرة عن المراكز.