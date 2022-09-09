وصل الملك تشالز الثالث وقرينته الملكة كاميلا إلى قصر باكينغهام قادما من قصر بالمورال في اسكتلندا حيث كان في وداع والدته الملكة اليزابيث الثانية التي وافتها المنية الخميس.



وفور وصوله الى القصر الملكي ترجل الملك من سيارته وقام بمصافحة حشود من البريطانيين، الذين عبروا عن دعمهم وحزنهم بوفاة والدته. ورغم حزنه قام تشالز بمصافحة بعض المتواجدين قرب القصر وتبادل الكلمات معهم، وقدموا له باقات الزهور. وظهرت الى جانب الملك قرينته الملكة كاميلا حيث تجولا بقرب سور القصر وشاهدا باقات الزهور التي وضعها البريطانيون تعبيرا عن حبهم للملكة، قبل ان يدخل الزوجان الملكيان القصر.



ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات حية لهبوط الملك وزوجته من الطائرة عقب وصولها مطار نورثهولد، ثم توجههما الى قصر باكينغهام.



وأول فقرة على جدول اعماله لقاء رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، قبل قيامه بإلقاء أول خطاب له للأمة.