قدم السفير د.مشعل المنصور اليوم الجمعة نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والتعاون في بنين أوريليين أغبينونسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى جمهورية بنين.

وذكرت سفارة الكويت لدى بنين في بيان لـ «كونا» أن السفير المنصور نقل خلال لقائه الوزير أغبينونسي تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وتمنياته له ولشعب بنين الصديق كل التقدم والازدهار.

وأكد المنصور بحسب البيان حرص الكويت على تعزيز العلاقات مع بنين وضرورة فتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم البلدين الصديقين ومصالحهما المشتركة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية بنين وفق البيان بالعلاقات الطيبة التي تجمع بنين بالكويت والدور الرائد الذي تقوم به في عدد من المجالات ومن أهمها مجال العمل الإنساني.