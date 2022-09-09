اكتشف علماء صينيون معدنا قمريا جديدا من خلال أعمال البحث في العينات التي جلبها المسبار القمري الصيني "تشانغ آه-5" من القمر، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، والهيئة الصينية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة.

وقال دونغ باو تونغ، نائب مدير الهيئة الصينية للطاقة الذرية، إن ذلك يعتبر أول معدن جديد تكتشفه الصين من على سطح القمر، والسادس من قبل البشرية. الأمر الذي يجعل الصين ثالث دولة في العالم تكتشف معدنا جديدا على سطح القمر.

ويمثل المعدن الجديد، الذي أطلق عليه اسم (Changesite-(Y، نوعا من الكريستال العمودي الشفاف عديم اللون. تم اكتشافه من خلال عمليات تحليل لجزيئات البازلت القمرية من قبل فريق بحثي من معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم التابع للمؤسسة النووية الوطنية الصينية.

وتم اعتماد (Changesite-(Y رسمياً كمعدن جديد من قبل لجنة المعادن الجديدة والتسمية والتصنيف التابعة للرابطة الدولية للمعادن.