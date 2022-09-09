قالت الممثلة آنا دي أرماس‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬التي جسدت دور مارلين مونرو في فيلم (بلوند) "الشقراء" الذي يصور سيرتها الذاتية بلمسة خيالية إن طاقم العاملين في الفيلم شعروا بحضورها فعليا خلال التصوير وهي تلقي أشياء عندما تثور غضبا.

والفيلم من إخراج الأسترالي لآندرو دومينيك ومن المقرر عرضه على منصة نتفليكس، ويُطرح لأول مرة عالميا في مهرجان البندقية السينمائي. وهو يصور لحظات رئيسية من حياة أيقونة هوليوود.

وتروي الممثلة الكوبية المولد التي احتاجت لتدريب صوتي للتغلب على لهجتها الإسبانية واستحضار روح مونرو "أعتقد فعلا أنها كانت قريبة جدا منا. كانت معنا".

وأضافت للصحفيين أمس الخميس "أظن أنها كانت سعيدة. كانت ترمي أشياء من على الحائط أحيانا وتفقد أعصابها إذا لم يعجبها شيء... ربما يبدو هذا خياليا جدا، لكنه كان يحدث. شعرنا به جميعا".

وذكر المخرج أن التصوير بدأ في الرابع من أغسطس آب، الذي يوافق ذكرى رحيلها عام 1962 من جرعة زائدة، وهي في عمر السادسة والثلاثين.

صُورت المشاهد الأولى في نفس الشقة التي كانت تعيش فيها مارلين -وكان اسمها حينذاك نورما جين بيكر- مع والدتها المريضة عقليا. كما تم تصوير مشهد الوفاة في نفس الغرفة التي رحلت فيها الممثلة الشهيرة.وقال

دومينيك الذي ظل يسعى لأكثر من عشر سنوات لتحويل كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتبة جويس كارول أوتسبي لعمل معروض على الشاشة "لقد استخدمت بالتأكيد عناصر تبدو أنها من جلسة لتحضير الأرواح".

ورغم قوة اللهجة الإسبانية لدى دي أرماس، قال دومينيك إنه اقتنع بأنها ستكون قادرة على لعب الدور الرئيسي بعدما رآها في فيلم (نوك نوك) أو "الطرق على الباب" من إنتاج عام 2015.

قال "عرفت أنها الشخص المناسب بمجرد أن رأيتها على التلفزيون. الأمر أشبه إلى حد ما بالحب من أول نظرة، عندما يمر الشخص المناسب أمام الباب.. تعرفه".

وباحت دي أرماس بأنها لم تكن تعرف الكثير عن مونرو عندما وافقت على الدور، لكنها قالت إنها انغمست في الشخصية قبل بدء التصوير.

وأضافت "كانت كل ما أفكر فيه، وكانت كل ما أحلم به، وكل ما أستطيع التحدث عنه. كانت معي وكانت جميلة".

وفيلم (بلوند) يشارك في بطولته أدريان برودي وجوليان نيكولسون، وهو واحد من بين 23 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي التي سيتم تسليمها في العاشر من سبتمبر أيلول.