السفير جيانوي: التعاون الصيني - الكويتي يتطلب مواهب ماهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الفليلي: نقدر مساهمة هواوي في تدريب الطلاب لدعم أهداف التحول الرقمي

ريكولين: مساعي هواوي في الابتكار والبحث لا تنفصل عن التعاون مع الجامعات الشريكة في تنمية المهارات

تشهد ليلة الخريجين أيضًا قيام المشاركين في برنامج Seeds for the Future 2022 بتقديم مشاريعهم Tech4good ، مع منح الطلاب الثلاثة الأوائل تقديرًا لابتكاراتهم.

الكويت ، 20 سبتمبر ، 2022 ، عقدت شركة هواوي الكويت ليلة الخريجين لبرنامج بذور المستقبل في 6 سبتمبر للجمع بين النظام البيئي للبرنامج ، بما في ذلك الشريك الاستراتيجي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) وشركاء الجامعة جامعة الكويت ، الكويت كلية العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأسترالية والجامعة الأمريكية للشرق الأوسط.

أقيم الحفل تحت رعاية سعادة السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيانوي. في كلمته الافتتاحية ، أكد معالي جيانوي التزام الصين بفتح المزيد من فرص التعاون في مجال التكنولوجيا. "سنواصل بنشاط الترويج لمبادرة الحزام والطريق الصينية لتتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035 ، لا سيما في التعاون التكنولوجي بين البلدين. ولضمان النجاح ، يتطلب التعاون الصيني الكويتي مواهب ماهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل خريجي بذور المستقبل".

وقال الدكتور بسام الفليلي ، مدير الابتكار والمشاريع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: "نحن نقدر مساهمة شركات مثل هواوي في تدريب عدد كبير من الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. رعاية ما يكفي من الشباب المؤهلين لدعم أهداف التحول الرقمي. تتطلب رؤية الكويت 2035 برنامجًا متسارعًا لتنمية المواهب يتناسب مع ذلك ".

وقال ريكو لين ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت: "تدعم هواوي جهود تطوير المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت لتسريع أهداف التحول الرقمي الخاصة برؤية الكويت الجديدة 2035. ولا تنفصل مساعي هواوي في الابتكار والبحث عن الجهود التعاونية مع الجامعات الشريكة لنا في مجال تنمية المهارات".

خلال ليلة الخريجين ، قدمت منظمة بذور المستقبل 2022 للمشاركين في برنامج Tech4good جائزة أفضل ثلاثة طلاب تقديراً لابتكاراتهم. كما تم تكريم الجامعات لأربع لدعمها المستمر للبرنامج.

مسابقة Tech4Good هي مشروع جديد بدأ في عام 2021 في إطار برنامج التدريب على المهارات الرقمية المستقبلية من هواوي. تطلب Tech4Good من الطلاب تحديد مشكلة اجتماعية واقتراح حل تقني لها بناءً على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتعلمونها خلال البرنامج. تم تصميم هذه المسابقة أيضًا لتنمية القيادة والعمل الجماعي من خلال الممارسة والمنافسة الجماعية.

Huawei Seeds for the Future هو برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الرائد من Huawei والمخصص لتعزيز مهارات طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وغير المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء العالم. كل عام ، طلاب من جميع أنحاء العالم

الاستفادة من الدورات التي تغطي التكنولوجيا والقيادة والابتكار والاتصالات بين الثقافات. يقدم البرنامج للطلاب الشباب أحدث تدريب على المهارات الرقمية ، ومساعدتهم على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق وإتقان المهارات الرقمية التي تتطلبها تنمية الصناعة ، مع رؤية طويلة الأجل لتطوير المواهب الرقمية والقادة الشباب المستقبليين الذين يمكنهم قيادة تطوير مجموعة واسعة من الصناعات.

منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2008 ، تم تنفيذ البرنامج في 137 دولة ومنطقة ، ووصل إلى 12413 طالبًا شابًا من أكثر من 500 جامعة ، وحصل على تأييد 189 رئيس دولة ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى على مستوى العالم. تعمل المبادرة في الكويت منذ عام 2014 ، حيث تخرج أكثر من 200 طالب بنجاح من البرنامج.

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