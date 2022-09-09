أعلنت وزارة النقل السورية استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من الجمعة.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات السورية، قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار الثلاثاء الماضي.



ودعا البيان شركات الطيران المشغلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة اعتبارا من هذا التاريخ، لافتا إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.



وكانت اسرائيل شنت غارات على مطار حلب اسفرت عن اضرار كبيرة في المدرج الثلاثاء الماضي، بعد اقل من اسبوع على غارات مماثلة يوم الخميس الماضي.