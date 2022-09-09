أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على «قيادي كبير» في تنظيم داعش.



وقال اردوغان للصحافة على متن الطائرة خلال عودته الى تركيا من جولة في منطقة البلقان إن هذا القيادي ملقب بـ«أبوزيد» واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي.



وأضاف اردوغان ان تقريرا للأمم المتحدة نشر في يوليو افاد بأن الصميدعي «أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي».



وذكرت وسائل إعلام تركية أن عددا من الأدلة يشير الى أن الصميدعي قد يكون في الواقع الرجل المعروف باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي وهو عراقي يعتقد أنه الزعيم الجديد للتنظيم.



وتابع اردوغان «جرت منذ زمن طويل متابعة ارتباطات هذا الإرهابي في سورية واسطنبول، وحصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية». وأردف «تم اعتقاله خلال عملية نفذها جهاز الأمن التابع لجهاز المخابرات التركية وشرطة اسطنبول»، دون أن يحدد تاريخ هذا الاعتقال.



وذكرت وكالة الأناضول، عن اردوغان قوله أيضا إن الصميدعي أحيل إلى السلطات القضائية في تركيا بعد استجوابه من قبل رجال الشرطة والمخابرات.



من جانب آخر، قال مسؤول تركي كبير أمس إن هناك مناقشات جارية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي أردوغان في وقت لاحق من الشهر الجاري، وإن جدول الأعمال سيشمل العلاقات التركية - الروسية والأسلحة الأميركية والصراع في كل من أوكرانيا وسورية.



وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يزور أردوغان واشنطن في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.