أعلن تنظيم «داعش» عن حصيلة عملياته الأمنية في مناطق انتشار مقاتليه حول العالم، من بينها 14 عملية في سورية خلال أسبوع واحد، وهو أعلى معدل لوتيرة عمليات التنظيم تشهده سورية منذ مطلع العام الحالي.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن وسائل اعلام تابعة للتنظيم، أن قواته وخلاياه الأمنية نفذت 50 عملية، أكثر من نصفها تركز في سورية والعراق، مخلفا قتلى وجرحى من مختلف القوات المنتشرة فيهما.



وبحسب التنظيم، فإن 14 عملية استهداف لقوات سوريا الديموقراطية «قسد» والقوات السورية، شهدتها مناطق شمال شرقي سورية، بين 2 و9 سبتمبر الجاري، خلفت 31 قتيلا.



حسابات إخبارية محلية أخرى تحدثت عن عشرات الاستهدافات خلال المدة الزمنية نفسها، إلا أن بعض هذه العمليات لم يتبنها التنظيم بشكل فعلي، بحسب ما رصدته عنب بلدي على معرفات التنظيم المغلقة.



وتوزعت هذه العمليات في محافظات الرقة، والحسكة، ودير الزور، إذ كانت هذه المحافظات مركزا لسيطرة التنظيم في سورية قبل عام 2017، عندما سيطرت «قسد» بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على شرق الفرات، وسيطر الجيش السوري بدعم من روسيا على غربه.



العمليات تزامنت مع حملات أمنية متكررة نفذتها «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد في مناطق نفوذها شرق الفرات، كان مركزها في مخيم «الهول» بالحسكة الذي يعتقل فيه آلاف المدنيين بينهم من يعتقد انهم من ذوي مقاتلي التنظيم، وأسفرت هذه العمليات الأمنية عن اعتقال العشرات، بحسب إعلان «قسد».