القاهرة - خديجة حمودة



تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي حرص خلال جولته على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن جولة الرئيس السيسي شملت قيامه بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الاوتوستراد بطول 9 كم و5 حارات مرورية لكل اتجاه.



كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كم و5 حارات مرورية لكل اتجاه وتصل إلى 8 حارات مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق.



وقد قام الرئيس السيسي بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.



الى ذلك، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الفلاح المصري لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.



وقال الرئيس - في تدوينة له بمناسبة يوم الفلاح المصري - «خالص تقديري واحترامي لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.. لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل».