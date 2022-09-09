أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما كشفت عن أن طهران تقف وراء هجوم إلكتروني غير مسبوق وقع في يوليو، استهدف ألبانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ودفع تيرانا الى قطع علاقاتها الديبلوماسية مع طهران وطرد جميع مسؤوليها من السفارة الايرانية.



كما اتهمت الخزانة الميركية الوزارة بالضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.



وأفاد نائب وزيرة الخزانة الأميركية براين نلسون بأن «هجوم إيران الإلكتروني على البانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة».



وقالت «الخزانة» في بيان إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات التي تتضمن عناصر تشكل تهديدا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعما للحكومة الإيرانية.



وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن رد إيران الأخير في شأن احياء الاتفاق حول برنامجها النووي يمثل خطوة «إلى الوراء»، مشددا على أن واشنطن لن تسارع للانضمام إليه مجددا بأي ثمن.



وبدا أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدما باتجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي الأوروبي. لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردها الذي ردت عليه إيران بدورها.



وقال بلينكن للصحافيين «في الأسابيع الأخيرة، ردمنا بعض الهوات. ابتعدت إيران عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع وهي مطالب غير مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة في ذاتها»، مستخدما الاسم الرسمي لاتفاق 2015.



وأضاف «لكن الرد الأخير عاد بنا خطوة إلى الوراء. ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية».



وتابع «إذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك فقط لأنه سيدعم أمننا القومي».



يؤيد الرئيس الأميركي جو بايدن إحياء الاتفاق الذي سيخفف العقوبات المفروضة على إيران ويمكنها من استئناف بيع نفطها حول العالم مقابل فرض قيود مشددة على برنامجها النووي.



ويشير ديبلوماسيون إلى أن إيران تخلت عن طلبها شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية، والذي كان نقطة خلافية رئيسية.



لكن مازالت هناك قضايا خلافية، لعل أبرزها إصرار إيران على ضرورة إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف التحقيق في ثلاثة مواقع ايرانية سرية يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية في الماضي.



وخلال زيارته إلى بروكسل، عقد بلينكن اجتماعات عبر الإنترنت مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي جميعها دول مازالت طرفا في الاتفاق.