خيمت اجواء من الحزن على بريطانيا الجمعة في يومها الأول من غير الملكة اليزابيث الثانية التي تربعت على عرشها لأكثر من سبعة عقود، مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة حيث بدأت مرحلة حداد وطني من عشرة أيام حتى موعد الجنازة.



وعاد تشالز الثالث إلى لندن بعدما أمضى ليلته في بالمورال في استكلندا مع زوجته كاميلا على أن يعلن ملكا رسميا صباح السبت.

وحيا الآلاف وصوله إلى قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية.



واختلط الملك الجديد بالجموع أمام القصر بعدما ترجل من السيارة التي كانت تقله برفقة زوجته كاميلا. وصافح الحشود الذين انشدوا «فليحفظ الله الملك» وهي الكلمات المعدلة للنشيد الوطني الذي كانت تقول كلماته فليحفظ الله الملكة.



وقال أحدهم «نحبك يا تشالز!»، فيما قامت أخرى بتقبيل يده.



ووقفت الحكومة التي اعلنت «انها متحدة في دعمها لجلالة الملك» الجديد دقيقة صمت على روح الملكة، على ما أكدت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، قبل اجتماع خاص لمجلسي العموم واللوردات خصص لتأبين الملكة التي وصفتها تراس بأنها «من أهم القادة الذين عرفهم العالم».



وأقيمت مراسم دينية مساء في كاتدرائية القديس بولس في لندن بحضور تراس التي كانت اول من التقاه الملك الجديد بعيد وصوله إلى لندن.



وعند ظهر الجمعة قرعت أجراس الكنائس في كل أرجاء البلاد ولا سيما في كاتدرائية القديس بولس وكاتدرائية ويستمنستر وقصر ويندسور حيث كانت تقيم الملكة معظم الوقت. وقرع جرس مقر بلدية سيدني في أستراليا التي كانت إليزابيث الثانية تملك عليها أيضا، 96 مرة عن كل سنة من عمر الملكة الراحلة.



وأطلقت بعد ذلك 96 طلقة مدفع من أماكن عدة في العاصمة البريطانية مثل برج لندن ومتنزه هايد بارك فضلا عن قصور كارديف وادنبره ويورك وبورتسموث وجبل طارق.

وتوفيت الملكة الخميس «بهدوء» في قصر بالمورال في استكلندا بحضور ابنها تشالز وابنتها آن. أما نجلاها الآخران اندرو وادوارد والأمير وليام الذي بات وريث العرش فقد وصلوا بعد وفاتها.



وأعلن الملك الجديد أن الحداد الملكي الذي يشمل أفراد العائلة الملكية والعاملين فيها والحرس المشارك في مراسم، سيتواصل لسبعة أيام بعد جنازة الملكة. وستبقى الدارات الملكية مغلقة حتى مراسم الدفن والأعلام منكسة.



أما الحداد الوطني فيستمر إلى يوم الجنازة. كما تم فتح كتاب للعزاء على الإنترنت.



واستأنف البريطانيون، الذين استيقظوا للمرة الأولى على صباح بدون المرأة التي وصفها حفيدها هاري ذات يوم بأنها «جدة البلاد»، التجمع أمام قصر باكينغهام وقلعة وندسور لوضع الزهور والتقاط الصور في المكان، فضلا عن بالمورال حيث توفيت، وويندسور. وتصدرت صور الملكة الراحلة الصفحات الأولى للصحف البريطانية الجمعة مع إصدارات خاصة تكريما للراحلة التي كرست حياتها في خدمة التاج البريطاني وتجاوزت حقبات وأزمات بهدوء وابتسامة.



وقال غاري ميلار لوكالة فرانس وهو يضع باقة من الزهر في قصر هوليرودهاوس في أدنبره إن الملكة «حافظت على وحدة البلاد. كانت الشخصية الأساسية في وحدة بريطانيا العظمى».



وقال اننتوني إيوانز (37 عاما) الذي أتى مع ابنه البالغ أربع سنوات ليضع باقة من الزهر في ويندسور «من الصعب تصور الحياة من دون الملكة».



وحلت صورها مكان الاعلانات في محطات الحافلات في لندن فيما فتحت سجلات تعاز في بعض الكنائس وعبر الانترنت على موقع العائلة الملكية الرسمي.



ومع بدء الحداد الوطني، ألغيت فعاليات رياضية وثقافية بينما قررت متاجر كبرى إبقاء أبوابها مغلقة وعلق عمال السكك الحديد والبريد إضراباتهم المخطط لها في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.



وأعلن بنك إنجلترا المركزي إرجاء اجتماعه للسياسة النقدية المرتقب جدا مدة أسبوع.



وأصبح تشالز أكبر ملوك بريطانيا سنا عند توليه الحكم. وسيكون أمام الملك الجديد، مهمة الحفاظ على تمسك البريطانيين بالنظام الملكي إذ يعتبر البعض أنه متهالك إلا أن إليزابيث الثانية تمكنت من المحافظة على رونقه.



ويتولى تشالز العرش في مرحلة صعبة إذ تواجه المملكة المتحدة أسوأ ازمة اقتصادية في السنوات الأربعين الأخيرة. وتشهد البلاد توترات داخلية ناجمة عن تبعات بريكست والطموحات الاستقلالية والتوترات في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. وفي المستعمرات البريطانية السابقة التي لا تزال تابعة للمملكة المتحدة تكثر الانتقادات للماضي الاستعماري فيما يتعزز المنحى الجمهوري فيها.



وبات تشالز أكثر حضورا في الأشهر الأخيرة ومثل والدته التي عانت مشاكل صحية، إلا انه يواجه تحديا آخر بعدما أصبح ملكا ورئيس 15 دولة من نيوزيلندا إلى بهاماس.



خلال عهدها التاريخي عاصرت إليزابيث 15 رئيس وزراء بريطانيا كانت تستقبلهم في جلسات اسبوعية وتصغي إليهم وتسدي النصح لهم من دون أن يرشح أي شيء عنها.