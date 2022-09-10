وعد الملك تشالز الثالث بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين.



وقال الملك تشالز في أول كلمة متلفزة له كملك وجهها إلى الأمة البريطانية «أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي»، واصفا اليزابيث الثانية بأنها «مصدر إلهام ومثال» بالنسبة اليه والى عائلته، لافتا إلى أن الدعم الشعبي للاسرة المالكة في هذه اللحظات «أكبر من قدرتي على التعبير»، متعهدا بالدفاع «عن المبادئ الدستورية» طوال حياته.



واعلن الملك تشالز ابنه الأكبر وليام وليا للعهد وأميراً لويلز، قائلاً:«فخور بأن وليام يتولى القيام بالمسؤوليات التي قمت بها على مدار خمسة عقود»، مشيرا الى أن وزوجة وليام «ستكون أميرة ويلز».



وتابع: «أود التعبير عن حبي لهاري (ابنه الثاني) وزوجته ميغان».