القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تظهر بعض حالات الإصابة بڤيروس جدري القرود في مصر، خاصة أن العالم كله أصبح قرية صغيرة، والحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة مصابة بالڤيروس قادم من الخارج، والأهم الآن سرعة الترصد وسرعة الاستجابة والعلاج والعزل.



وأوضح أن العزل يتم بمستشفيات حميات العباسية وإمبابة، وأنه سيتم توفير أماكن بالمحافظات في حال ظهور أي حالات أخرى من الإصابة، مضيفا أن المريض لا يحتاج إلى عزل صارم أو مشدد لأنه ليس ڤيروسا تنفسيا مع الحصول على بروتوكول العلاج الذي يستمر من 5 إلى 10 أيام.



وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية أن العلاج متوافر وأماكن العزل متوافرة ولا داعي للقلق ولا التوتر من انتشار هذا الڤيروس في مصر لأنه ليس ڤيروس تنفسي مثل كورونا فينتشر بسرعة ولكنه يحدث بالالتصاق الوثيق مع المريض.



وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «نتابع باستمرار الإجراءات والخطة المتبعة من وزارة الصحة وقطاع الطب الوقائي لمواجهة انتشار الڤيروس، قائلا وزارة الصحة قادرة على التعامل مع أي حالة إصابة ولا داعي للقلق أو الفزع، مؤكدا أنه يتم عمل فحوصات للمخالطين للحالة الإيجابية للمريض وليس شديد العدوى، وبروتوكولات العلاج متوافرة والأهم الالتزام بالراحة ويتم التعافي خلال 10 أيام على الأكثر.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة المكتشفة إصابتها بڤيروس جدري القرود مستقرة وتخضع للبروتوكول العلاجى بأحد مستشفيات الحميات المقرر فيها العزل.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تشديد إجراءات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة باحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.



يذكر أنه تم اكتشاف الإصابة من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزلها.