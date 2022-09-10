بعد التقدم الذي أحرزته القوات الاوكرانية في جنوب وشمال شرق البلاد، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه مدينة خاركيف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد وأضاف في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية «في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف» الحدودية مع روسيا.

ومن بروكسل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع «ثمنا باهظا»، فيما أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي الـ 27 الضوء الأخضر لتقديم مساعدات جديدة بقيمة خمسة مليارات يورو لأوكرانيا في شكل قرض، من أجل مساعدتها على التعامل مع تداعيات الحرب.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام روسية عن نشر تعزيزات وبثت مقاطع ڤيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها. ولم تعلق موسكو على هذا الانتشار واكتفت ككل يوم بذكر الخسائر الفادحة التي ألحقها الجيش الروسي بالقوات الأوكرانية.

وفي دليل على التقدم الأوكراني، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الأراضي المحتلة الجمعة إجلاء السكان إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة موسكو أو إلى روسيا.

وقال المسؤول الكبير في إدارة الاحتلال الروسي فيتالي غانتشيف لقناة روسيا 24 إن «معارك شرسة» تدور حول مدينة بالاكليا التي ذكرت كييڤ الخميس أنها استعادتها.

وأضاف «لم نعد نسيطر على بالاكليا. محاولات طرد القوات الأوكرانية قائمة لكن المعارك هناك شرسة وقواتنا عالقة عند أطراف» المدينة.

من جهتها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن «انقطاع كامل للتيار الكهربائي» في بلدة إنرغودار الأوكرانية، حيث تقع محطة زابوريجا للطاقة النووية، وهو وضع «يؤثر في سلامة العمليات».

وقال مديرها العام رافاييل غروسي إن الوضع في المحطة الأكبر في اوروبا «يزداد خطورة».

وذكر في بيان أن قصف ساحة التبديل في محطة الطاقة الحرارية في انرغودار، موطن مشغلي محطة زابوريجيا وعائلاتهم، دمر البنية التحتية للطاقة في المدينة وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المدينة.

وأفاد غروسي بأنه «بالنظر إلى القصف المتزايد والمستمر، هناك احتمال ضئيل حول إمكانية إعادة إنشاء طاقة موثوقة خارج الموقع» للمحطة.

وأشار إلى أن مشغل محطة زابوريجيا يدرس إغلاق المفاعل الوحيد الذي يعمل في المنشأة، مما سيترك المحطة تعتمد بشكل كامل على مولدات الديزل في حالات الطوارئ لضمان وظائف السلامة والأمن النوويين الحيوية.

وكرر دعوته إلى الوقف الفوري لجميع عمليات القصف حول المحطة وإنشاء «منطقة حماية للسلامة والأمن النوويين الآن».

سياسيا، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييڤ السبت في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها كما قالت، إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وقالت في بيان «توجهت إلى كييڤ لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا. سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي».