لأول مرة منذ سبعين عاما يجتمع «مجلس الجلوس على العرش» البريطاني في قصر سانت جيمس لإعلان وفاة الملكة وتتويج الملك تشالز الثالث رسميا خلفا لها.

وسيتلى الاعلان التاريخي من على شرفة القصر ومن ثم في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز. وكان آخر اجتماع للمجلس في فبراير عام 1962 لإعلان تتويج الملكة الراحلة.

ومن ثم يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه بوفاة الملكة، يليه استقبال الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين.

ويعتلي تشالز الثالث العرش فيما البلاد تمر بمرحلة صعبة مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المملكة المتحدة منذ 40 عاما. وتوالى على رئاسة الحكومة فيها أربعة رؤساء وزراء في غضون ست سنوات.

وأصبح تشالز البالغ 73 عاما أكبر الملوك سنا لدى اعتلائه عرش المملكة المتحدة.

والمجلس هو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله الأمير وليام الذي سماه وليا للعهد، ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري. ومن ثم يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه بوفاة الملكة. في فترة بعد الظهر، يستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين.