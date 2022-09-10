أعلن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى اليوم السبت الانتهاء من إعداد لائحة الشواحن للمركبات الكهربائية في الكويت بهدف وضع الاستراتيجيات والقواعد المنظمة والأسس والمعايير لمنظومة الشواحن للسيارات الكهربائية، مؤكدا حرص الوزارة على مواكبة التحرك العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية.

وقال الموسى في تصريح لـ «كونا» إن اللائحة التي تهدف إلى توفير خدمة شواحن السيارات الكهربائية للعملاء وضعت آلية لزيادة مواقع نقاط الشواحن في مناطق مختلفة بالكويت بالإضافة إلى أسس ربط المنظومة بشبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وفقا للشروط الفنية والمعايير القياسية المناسبة للظروف المناخية للكويت فيما يخص شواحن السيارات الكهربائية.

وأوضح أن المواقع المقترحة لتركيب الشواحن الكهربائية تشمل مباني حكومية من بينها مجمع الوزارات بالإضافة الى المباني التجارية مثل الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والنوادي الصحية والمباني الاستثمارية إلى جانب السكن الخاص.

واعتبر سوق السيارات الكهربائية في الكويت بأنه «في مرحلة نمو كبير وأن هناك العديد من العملاء الذين اتجهوا نحو السيارات الكهربائية» مشيرا إلى أن «إعداد هذه اللائحة من شأنه تشجيع العديد من الشركات الأجنبية المنتجة للسيارات الكهربائية على الدخول الى السوق الكويتي وهو من الأهداف التي تسعى وزارة الكهرباء الى تحقيقها عبر توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الخارجية».

وبين أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يهدف الى استخدام الطاقة النظيفة للنقل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية «كويت 2035» بتحقيق بيئة معيشية مستدامة وإيجاد بيئة نظيفة أقل تلوثا.