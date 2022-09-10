في مراسم أسطورية تذاع على الهواء مباشرة للمرة الأولى، أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا تشالز الثالث ملكا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن «الأمير تشالز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها.. ملكنا تشالز الثالث.. فليحفظ الله الملك».

وقد أكد تشالز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم لم يعتد البريطانيون على مشاهدتها أنه يدرك جيدا «الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المنوطة بالملك.

وقال العاهل البالغ 73 عاما أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا إنه سيبذل كل جهده ليكون على «المثال الملهم» لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

بعد ذلك، قام الملك بتوقيع وثائق قبوله التعيين قبل أن يوقع عليها الشهود من أعضاء المجلس.

بعد ذلك، تم إعلان تنصيب الملك الجديد للعامة من على شرفة قصر سانت جيمس كما تقتضي التقاليد التي تعود لمئات السنين، تزامنا مع إطلاق المدفعية الملكية 41 طلقة تكريما للملك الجديد.

بوتين يوجِّه برقية تهنئة للملك تشالز الثالث بمناسبة اعتلائه عرش بريطانيا

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لتشالز الثالث، وذلك بعد إعلان مجلس العرش تنصيبه ملكا لبريطانيا رسميا.

وذكر الكرملين، في بيان: «أرسل فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة توليه العرش».

وكتب بوتين في البرقية مخاطبا للملك الجديد «جلالة الملك، تفضلوا بقبول تهاني الصادقة بمناسبة اعتلائكم العرش». وأضاف «أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة وكل الخير».