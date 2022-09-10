كمال: قسم العلاج المائي في المستشفى يستقبل يومياً من 18 إلى 24 مريضاً

حنان عبد المعبود

احتفل مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي والذي يصادف الثامن من سبتمبر كل عام.

وعلى هامش الاحتفال، كشف مدير مستشفى العلاج الطبيعي ومركز الأطراف الصناعية د.صلاح الشايجي عن أن المستشفى يسعى دائما لتقليل فترة انتظار المرضى، مضيفا: استطعنا بالفعل أن نقلل فترة الانتظار وأصبحت المواعيد في أسرع وقت ممكن، مبينا أن المريض يراه فريق عمل متكامل، وفي السنوات الأخيرة ركزنا على العلاج اليومي، وبدأنا هذه المرحلة بالأطفال من 2015 إلى 2016.

وأضاف: المستقبل القريب سيحمل أخبارا سارة، وسيتم افتتاح جناحين في المبنى الجديد للنساء، وتوسعة في أجنحة قسم الأطفال والرجال، وعندها ستكون مواعيد المرضى أقرب إلى حد كبير، وهناك أجهزة جديدة ستنضم للخدمة في المستقبل القريب وستساعدنا كثيرا في تطوير العمل، وتعاونا سابقا مع صندوق إعانة المرضى، وافتتحنا ناديا للأطفال، ومن الممكن أن نؤسس غرفة تسلية لكبار السن.

من جهتها، ذكرت رئيسة قسم العلاج الطبيعي نساء في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.نفيسة كمال أن العلاج المائي يستقبل يوميا من 18 إلى 24 مريضا، مقدمة الشكر للمستشفى على تعاونهم في يوم العلاج الطبيعي العالمي.

من ناحيتها، قالت رئيس اختصاصي علاج طبيعي بمستشفى الطب الطبيعي، ومنسق قسم العلاج اليومي للأطفال د.ليلى قاسم: نحن دائما متطورون، ونحاول مواكبة أحدث الخطط العلاجية بالعالم للأطفال، وأهم ما يميز القسم برنامج العلاج اليومي، ونعمل كفريق تأهيلي، مشيرة إلى أن المستشفى يستقبل في جميع أقسام الأطفال الخمسة نحو 100 طفل يوميا.

بدوره، هنأ رئيس قسم العلاج الطبيعي رجال مصطفى بوعباس جميع زملائه في المستشفى ومستشفيات الكويت والعالم، مضيفا أن الاحتفالية هذا العام تم اختيارها لتكون مخصصة في أمراض الخشونة، فهي تمثل نسبة كبيرة من الإعاقة لكبار السن، وخلال هذا اليوم نحاول أن نلفت الأنظار إلى أهمية الاهتمام بالحياة الصحية السليمة لتفادي مشكلات الخشونة وأهمية العلاج الطبيعي.