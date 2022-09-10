مريم بندق

في أول مهمة رسمية، يغادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح البلاد نهاية الأسبوع الحالي متوجهاً إلى نيويورك حيث يمثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها 13 الجاري.

وعلمت " الأنباء" من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سيلقي كلمة الكويت نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وبعض القياديين عن الجهات الاستثمارية، وتوقعت المصادر أن يغادر الخميس المقبل.

وتبحث الدورة في القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومنها الحرب الروسية- الاوكرانية و الارهاب والأوضاع في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.