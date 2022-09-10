دعا أمين سر جمعية المهندسين م.فهد ارديني العتيبي، إلى تشديد الرقابة المرورية على الطرقات، مشيرا إلى انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد بدئ الازدحام المروري على أغلب طرق الكويت.

وأعرب العتيبي عن الأمل في أن تقوم الجهات المعنية في كل الوزارات بالتنسيق وتعديل مواعيد الدوام في الحضور والانصراف سواء في المدارس أوالجهات الحكومية، لافتا إلى أن المرونة في تعديل مواقيت العمل (الدوامات) أمر في متناول اليد وساهم في الحد من الازدحامات.

ودعا العتيبي، مستخدمي الطرق كافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف والتقيد بالسرعة المحددة على كل طريق والتعاون مع رجال المرور والجهات المعنية من أجل تقليل الحوادث والحفاظ على الممتلكات والأرواح.

وأضاف: إننا نأمل أيضا من الجهات المعنية أن تشدد رقابتها وتقوم بتطبيق القانون وتنفيذه على المخالفين والمستهترين، مشيدا بما شهدناه خلال الفترة القليلة الماضية من حملات لضبط السير وحجز المركبات المخالفة وفرض تطبيق الأنظمة على الآليات التي تسلك الطرق بغير مواعيدها وتسبب الازدحامات.

وأعرب العتيبي، عن الأمل في تشديد الرقابة على الطرق الخارجية وخطوط سير الشاحنات وعدم السماح لها في استخدام الطرق الداخلية في أوقات الذروة المرورية، مضيفا أن تعاون الجميع سينعكس إيجابا على جعل حركة السير في البلاد أكثر انسيابية وأمنا.