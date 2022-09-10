أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بإشهار جمعية الحياة الخيرية.

وجاء في القرار:

مادة 1

تشهر جمعية الحياة الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وتضمن ملخص النظام الأساسي ما يلي:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية الحياة الخيرية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تجسيد مبادئ التكافل بتقديم الخدمات الإنسانية المتنوعة عن طريق تقديم المساعدات في المجال الإغاثي والصحي والتعليمي والتنموي داخل وخارج دولة الكويت، ودعم النشء والشباب وطلاب العلم في الجانب العلمي والثقافي والفكري والرياضي والصحي والاهتمام بالعمل النسائي بإبراز دور المرأة ورعاية وتثقيف الأسرة والحفاظ على الهوية بربط الجميع بالإسلام وأركانه ومبادئه السامية وتعاليمه السمحة والنهوض بالجوانب الابداعية والمهنية والمهارية وتنمية وتشجيع القدرات والخبرات والمواهب والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحث على التعايش السلمي والتعارف بين الثقافات المختلفة على أساس مبدأ الاخوة الانسانية والاصل الواحد، وتخضع جميع أهداف الجمعية الى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

٭ د.خالد يوسف ربيع الشطي

٭ يحيى علي بحر البحر

٭ عائشة عبدالرحمن أحمد الصفي

٭ محمد جاسم محمد الصفي

٭ طارق جمال السيد عبدالمحسن الرفاعي

٭ محمد جاسم محمد البراك

٭ د.عادل أحمد عبدالرزاق الزايد

٭ د.سعيد أحمد سعيد الاصبحي

٭ نبيل عبدالله أحمد خليفة

٭ ابراهيم محمد سليمان أبا الخيل

٭ عبدالرحمن اسماعيل محمد الصغير

٭ عبدالله فهد خميس السبع

٭ فجر عادل يوسف الشمري

٭ عبدالرحمن يوسف أحمد علي

٭ نجيبه عبدالرحمن أحمد الصفي

٭ علي عبدالواحد أحمد عبدالرحيم

٭ انس اسامة أحمد عبدالرحيم

٭ أحمد اسامة أحمد محمد عبدالرحيم

٭ ناصر بدر محمد الخميس

٭ هاني عبدالحميد عبدالعزيز الهندي

٭ علي خالد علي القديري

٭ خديجة بدر محمد الجارالله

٭ خالدة عبداللطيف صالح اليعقوب

٭ حسين علي مبارك العلي

٭ فهد وليد حسن نجم

٭ منيرة جميل بخيت الأحمد

٭ هدية وليد حسن نجم

٭ عبدالعزيز ماجد بدر الرفاعي

٭ جميلة جميل بخيت الأحمد

٭ صالحة مبارك أحمد البوشي

٭ عبدالله نجيب خالد العامر

٭ فيصل عبدالواحد أحمد عبدالرحيم

٭ عثمان أحمد عبدالرحيم أحمد علي

٭ حمد عثمان أحمد علي

٭ علي حسن خليل الفيلكاوي

٭ بثينة أحمد فيحان المحيسن

٭ ليلى أحمد فيحان المحيسن

٭ عائشة بدر محمد الجارالله

٭ مريم بدر محمد الجارالله

٭ سعود سليمان اليعقوب

٭ ابتسام أحمد فيحان المحيسن

٭ هديل بخيت بلال سليمان

٭ منال سليمان اليعقوب

٭ أحمد عبدالله علي الجمل

٭ خالد نجيب خالد العامر

٭ ضحى خليفة ناصر الحربان

٭ سمية سليمان عبداللطيف اليعقوب

٭ عبدالعزيز محمد عبدالله عبدالرحيم أحمد

٭ أمل خالد يوسف الشطي

٭ لولوه حمد حسين الشطي

٭ طارق صلاح أحمد علي

٭ سارة سليمان عبداللطيف اليعقوب

٭ عبدالله أحمد سعيد الأصبحي

٭ عبدالعزيز سالم علي مسلم

٭ سليمان عبداللطيف صالح اليعقوب٭

سميرة محمود عبدالوهاب الراشد

٭ عالية بخيت بلال سليمان

٭ زهرة بخيت بلال سليمان

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.