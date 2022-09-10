حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الاسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل وذلك سعياً لتقليل الألم وتخفيف الآثار ،وأضاف ان المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب بالتهاب الحروق وإن أعطت شعور بالبرودة في بداية الأمر.

كما شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة ايضاً على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.

ونوه الصحة الخليجي لتجنب اية مضاعفات خطرة، لابد من اتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة بين 10 و 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة او الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.