بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعتلاء العرش ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة متمنيا سموه كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة الصديقة ومشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الصديقين راجيا سموه له وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.