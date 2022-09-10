قال الاتحاد التشيكي لألعاب القوى إن باربورا سبوتاكوفا صاحبة الرقم القياسي العالمي في رمي الرمح أعلنت اعتزالها .

وحققت سبوتاكوفا (41 عاما)، بطلة الأولمبياد مرتين، الرقم القياسي العالمي في رمي الرمح للسيدات بمسافة 72.28 متر في شتوتجارت عام 2008.



وشاركت مؤخرا في لقاء زوريخ ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، حيث احتلت المركز الخامس.



وقالت سبوتاكوفا "كان جسدي يخبرني بوضوح بأن الوقت قد حان للاعتزال".



وفازت سبوتاكوفا بأول ذهبية أولمبية لها في بكين 2008 ودافعت عن لقبها بعد أربع سنوات في لندن لتصبح واحدة من سيدتين فازتا بأكثر من ذهبية أولمبية في رمي الرمح. ونالت الميدالية البرونزية في ريو 2016.



وحققت كذلك بطولة العالم ثلاث مرات وفازت ببرونزية بطولة أوروبا 2022 التي أقيمت في أغسطس آب الماضي.



وأضافت "لكل قصة خيالية نهاية، وانتهت قصتي بنهاية سعيدة ورائعة على هيئة برونزية بطولة أوروبا في ميونيخ، في نهاية رمزية للمرحلة".