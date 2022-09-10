قال العالم الدنماركي رينيه فورسبرج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما كان يعتقد أنها جزيرة في أقصى شمال العالم، ليست جزيرة على الإطلاق وإنما جبل جليدي مغطى بالتراب والحصى.



واكتشف علماء دنماركيون وسويسريون الجبل الجليدي والذي كانوا يعتقدون أنه جزيرة، شمال جرينلاند العام الماضي. إلا أنه تم اكتشاف وجود ماء أسفله، مما يعني أنه في الواقع جبل جليدي.



وقال فورسبرج إنه تمت زيارة كل الجزر التي تم اكتشافها منذ عام 1978 في المنطقة، ولم يتضح أن أيا منها جزر حقيقية.



وفي العام الماضي، أطلق فريق تقصي سويسري دانماركي يقوم بدراسة المنطقة الواقعة في شمال جرينلاند اسم "جزيرة أقصى الشمال" على ما كان يعتقد أنها جزيرة تبلغ مساحتها 30 مترا في 60 مترا، والتي تقع على بعد نحو 800 متر شمال جزيرة "اووداك" والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين أقرب أرض إلى القطلب الشمالي.



وقد أصبح وضع "اووداك" كجزيرة محل شك أيضا حاليا. ويقول العلماء إن جزيرة أخرى قريبة تسمى "كيكيرتات" هي أبعد جزيرة في أقصى شمال الأرض.