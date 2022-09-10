سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين أكبر لها منذ تموز/يوليو الماضي، لتكسر نطاق التحرك الضيق لأول مرة منذ حوالي عامين، في إطار ارتفاع أسعار الأوراق المالية لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار للوحدة الواحدة، نتيجة تراجع قيمة الدولار مما يزيد الطلب على الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 1ر10% إلى 21341 دولار للوحدة الواحدة حتى

الساعة الثاية عشرة وخمس دقائق بتوقيت نيويورك وهو أعلى مستوى لها منذ 19 تموز/يوليو الماضي. كما تفوقت البتكوين على أغلب العملات الرقمية الأخرى من حيث نسبة الزيادة ومنها آيثر وكاردنو. ورغم ذلك مازال سعر بتكوين وإيثر أقل من مستواه في بداية العام الحالي بنحو 50%.



وقال تاروشا ميتال الشريك المؤسس لمنصة يونيفارم للعملات الرقمية إن الوقت مبكرا للغاية للقول إن العملات الرقمية عادة إلى مسيرة الارتفاع مجددا، ولكن إذا ارتفع سعر البتكوين إلى ما بين 22 ألف و25 ألف دولار للوحدة الواحدة، فيمكن أن تستعيد ثقة المستثمرين ويزيد الطلب عليها فترتفع إلى مستويات أعلى.



وتراجع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى مستوى قياسي. وقد ارتفعت كل العملات الرئيسية العشر في العالم أمام الدولار اليوم، حيث قادت العملتان الأسترالية والنرويجية مسيرة الارتفاع.