أشارت نتائج دراسة نُشرت في مجلة (نيتشر كوميونيكيشن)، إلى إمكانية إنتاج الهيدروجين، الذي يعد نوعاً من الطاقة النظيفة، بشكل مباشر من الهواء، وذلك عبر استخدام تكنولوجيا التحليل الكهربائي التي تعمل بالطاقة المتجددة.



وتتيح التكنولوجيا المطورة حديثاً تحويل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إلى وقود من خلال التحليل الكهربائي للماء، حتى في المناطق التي تعاني من نقص المياه.



وطوّرت مجموعة من العلماء من أكاديمية قانجيانغ للابتكار، التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة مانشستر، وجامعة ملبورن، نموذجا أولياً لخلية التحليل الكهربائي، يمكنه امتصاص الرطوبة من الهواء في الموقع، بدلاً من استخدام الماء السائل، ومن ثم إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي.



وذكرت الورقة البحثية أن النموذج الأولي، الذي يعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، عمل لمدة 12 يوماً متتالياً أظهر خلالها أداء مستقرا.



كما يمكن للنموذج المذكور أن يعمل في بيئة جافة ذات نسبة رطوبة بمقدار 4 في المائة فقط، وينتج الهيدروجين الأخضر بشكل مستدام مع تأثير ضئيل على البيئة، ما يشير إلى احتمال استخدام المناطق النائية القاحلة وشبه القاحلة الطاقة النظيفة من خلال هذه التكنولوجيا، وفقا للورقة.