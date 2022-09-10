تعرض شمالي إيطاليا لعواصف شديدة، فيما تم رصد إعصار في بحيرة جاردا .



ولم يصدر خفر السواحل أية تقارير عن إصابات أو أضرار لحقت بالسفن في البحيرة السياحية.



وأظهرت مقاطع فيديو صورها هواة الإعصار وهو يتكون فوق البحيرة ليتبدد بعد دقائق قليلة. كما رصد أشخاص ظاهرة مشابهة أمام مدينة تشيفيتافيكيا الساحلية شمال غربي روما.



وازدادت الأمطار والعواصف مؤخرا في إيطاليا بعد موجة حارة وحالة جفاف في الربيع والصيف، خاصة في المناطق الشمالية.



وهطلت الأمطار الغزيرة وهبت العواصف الثلجية أيضا على بحيرة كومو، وهي منطقة سياحية في لومبارديا،.